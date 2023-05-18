Перекрасили советское барахло: эксперт о распиаренных ракетах "Кинжал"

По словам Коваленко, при изготовлении "Кинжалов" россияне использовали старую советскую концепцию бетонобойных бомб. Потому там нет никаких новых технологий.

Российские оккупанты пытаются охотиться на американский ЗРК Patriot с помощью ракета "Кинжал". Но эти ракеты распиарены и неэффективны.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, передает FREEДОМ.

Почему заявление РФ об уничтожении 5 пусковых установок Patriot – чушь

Коваленко прокомментировал абсурдное заявление Минобороны РФ, что ракетным ударом якобы была уничтожена радиолокационная станция и 5 пусковых установок ЗРК Patriot.

"Это все выглядит комично. Тот дивизион ЗРК Patriot, который мы сегодня получили, и это не секрет, имеет в своем составе 4 пусковых. Дело в том, что полный дивизион может иметь комплектацию от 4 до 8, максимум до 10 пусковых.. Но мы получили тот, что на минималках. Откуда они взяли 5, я не знаю", — сказал эксперт.

Он отметил, что сначала в России заявляли о том, что один "Кинжал" уничтожил один ЗРК Patriot, теперь заявляют о 5 ЗРК Patriot и еще одном объекте.

По словам эксперта, когда размещается ЗРК Patriot, каждая пусковая установка, генератор или РЛС размещаются на некотором расстоянии друг от друга – 200, 300 и даже больше метров.

"То есть фактически на сегодняшний день, чтобы разместить полноценно со всеми нормами безопасности дивизион ЗРК Patriot, нужен довольно-таки объемный радиус. И одним "Кинжалом" уничтожить сразу 5 единиц просто физически невозможно, не говоря о каком-то другом количестве. Поэтому все эти заявления вызывают, мягко говоря, улыбку", – говорит аналитик.

Повреждения Patriot действительно могут быть

Коваленко не исключает, что Patriot действительно мог испытать повреждения от обломков сбитой ракеты.

"Повреждаются не только здания, над которыми она уничтожается, но и, безусловно, что-то может попасть даже непосредственно в зону размещения комплексов. Но здесь возникает вопрос — уничтожение и повреждение — это разные вещи. Разбиты лобовые стекла и полностью сгоревшая пусковая установка — это две большие разницы, и из этого мы делаем соответствующие выводы: российская пропаганда создает из мухи слона на фоне того, когда ее слон, а именно "Кинжал", оказался абсолютно неэффективной мухой", — пояснил он.

"Кинжал" — советское наследие

Аналитик высмеял заявления Шойгу, что "Кинжал" — ракета, которую невозможно перехватить и даже невозможно зафиксировать средствами ПВО.

“И что мы получаем – семь из семи [сбила украинская система ПВО] и в ноль. Полное уничтожение. Сергей Шойгу не военный, он по этим делам вообще не осведомлен, он больше фермер, оленевод. Но в другом же этому верили, этой пропаганде верили", — отмечает Коваленко.

По его мнению, эти ракеты – советское наследие, которое пытаются модернизировать россияне.

"На деле оказалось, что "Кинжал" — это по сути старый советский гомункулус, обернутый в современную обертку. Те "Кинжалы", которые мы видим на фотографиях и видео, — красивые, большие, толстые ракеты — это внешний корпус, обтекатель, который придает аэродинамическим свойствам этой ракете, а внутри находится боевая часть, и как раз этой полутонной боевой частью оказалась старая, советская концепция бетонобойных бомб БЕТАБ-500ШП, и они демонстрируют, что там нет никаких новых технологий, нет никакого хайтека и ноу-хау, это не вундерваффе. Это просто эксплуатация старого советского наследия в современной обертке", — подчеркнул эксперт.

Поэтому он не удивлен, что в РФ арестовали троих разработчиков "Кинжалов".

"Дали статью типа продаж технологий конкурентам и тому подобное, шпионаж и предательство, но суть-то намного проще. Они просто ничего нового не создали, они просто взяли, грубо говоря, перекрасили старое советское ржавое барахло", — подытожил Александр Коваленко.

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