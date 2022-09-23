Подоляк рассказал, как удалось "втюхать" России Медведчука

Украина получила около 200 своих военных, в том числе и командиров полка "Азов", а РФ – 55 своих бойцов и эксдепутата Совета Виктора Медведчука – кума Путина.

Детальнее об обмене в интервью DW рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

"Сейчас в Украине война — это немного другая юридическая плоскость, поэтому на определенные правила мы можем смотреть немного иначе. Для нас было принципиально освободить наших людей, являющихся нашими гражданами и символами, и мы не можем оставить в РФ никого. Это ключевое. Поэтому обмены мы продолжим, поэтому на вопрос российской стороны, не хотим ли мы отдать господина Медведчука, мы, безусловно, согласились, хотя мы понимаем, что есть юридическая коллизия, но с политической и военно-политической и ценностной точки зрения мы отдали Медведчука после всех его показаний, чтобы забрать своих людей", — сказал он.

По словам Подоляка, когда Медведчука только задержали, были предложения и с его стороны, чтобы поменяли, и украинская сторона говорила, что готова поменять людей, которые в плену.

"Россия тогда демонстрировала, что Медведчук им не нужен. Но если бы он был им не нужен, то "втюхать" его России не удалось бы. А так, он им был очень нужен, и в какой-то момент они согласились поменять его на наших ребят", — добавил он.

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными. Из российского плена были освобождены 215 человек, среди которых 108 бойцов "Азова" и 10 иностранных добровольцев. В ответ Украина отдала 55 оккупантов и кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Впоследствии в СБУ и ГУР рассказали, зачем Россия обменяла Медведчука и как его могут использовать.

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