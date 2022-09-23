Подоляк розповів, як вдалося "втюхати" Росії Медведчука

Україна отримала близько 200 своїх військових, зокрема і командирів полку "Азов", а РФ - 55 своїх бійців і ексдепутата Ради Віктора Медведчука - кума Путіна.

Детальніше про обмін в інтерв‘ю DW розповів радник глави ОПУ Михайло Подоляк.

"Зараз в Україні війна - це трохи інша юридична площина, тому на певні правила ми можемо дивитися трішки інакше. Для нас було принципово звільнити наших людей, які є нашими громадянами і символами, і ми не можемо залишити в РФ нікого. Це ключове. Тому обміни ми продовжимо. Тому на запитання російської сторони, чи не хочемо ми віддати пана Медведчука, ми безумовно погодилися. Хоча ми розуміємо, що є юридична колізія, але з політичної і воєнно-політичної та ціннісної точки зору ми віддали Медведчука після всіх його показів, щоб забрати своїх людей", - сказав він.

За словами Подоляка, коли Медведчука тільки затримали, були пропозиції і з його боку, аби поміняли, і українська сторона говорила, що готова поміняти на людей, які в полоні.

"Росія тоді демонструвала, що Медведчук їм не потрібний. Але якщо б він був їм не потрібний, то "втюхати" його Росії не вдалося б. А так, він їм був дуже потрібний, і в якийсь момент, вони погодилися поміняти його на наших хлопців", - додав він.

Нагадаємо, Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. З російського полону були визволено 215 осіб, серед яких 108 бійців "Азову" і 10 іноземних добровольців. У відповідь Україна звільнила 55 окупантів і кума Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Згодом у СБУ та ГУР розповіли, навіщо Росія обміняла Медведчука і як його можуть використати.

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