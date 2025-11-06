Покровск и Мирноград: эксперт сообщил, почему на эти города Путин готов бросить все

Покровск. / © Associated Press

Российские власти не пожалеют никаких сил, чтобы захватить Покровск и Мирноград в Донецкой области. Сейчас именно на этом участке фронта самая высокая концентрация украинских войск и окупантов.

Об этом рассказал руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук в эфире телеканала FREEДОМ.

По оценке эксперта сейчас в районе Покровска и Мирнограда сложилась крайне сложная и неоднозначная ситуация: россияне продолжают попытки проникновения в город малыми штурмовыми группами. Вокруг Покровско-Мирноградской агломерации уровень концентрации дронов в пять раз выше, чем на других горячих точках фронта.

Лакийчук отмечает, что сейчас россияне навязывают ВСУ свою тактику. Успех ее применения во многом зависит от того, кто будет лучше осведомлен о ситуации на поле боя.

"Тактика (россиян - РЕд.) предполагает ведение боя небольшими, но хорошо скоординированными группами с плотным взаимодействием между подразделениями. От того, кто будет более осведомлен о ситуации на поле боя, зависит в значительной степени результат", - высказался эксперт.

Лакийчук убежден, что исход битвы за Покровск и Мирноград для диктатора Владимира Путина – уже более политический. В свою очередь, для начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова выигрыш или проигрыш в этой битве может стать вопросом выживания.

"Покровско-Мирноградская агломерация - это сейчас политическая цель Путина. Это вопрос и выживание Герасимова, который обещал диктатору захвата Покровска, окружения Покровска, но ничего из этого до сих пор не произошло. Поэтому Герасимов будет бросать на Покровск все возможные силы и попытаться одновременно переломить ситуацию на этом, ключевом участке фронта”, - уверен Лакийчук.

Эксперт отмечает, что нынешняя ситуация в Покровске очень похожа на ситуацию на Купянском направлении в Харьковской области. Однако на последнем, по его словам, ситуация все же не столь тяжелая.

Напомним, военный обозреватель Богдан Мирошников сообщил, что в Покровске продолжаются городские бои. За последнюю неделю украинским защитникам удалось сместить врага с окрестностей Гришиного, а также в районе Родинского. В Покровске же ситуация остается стабильно тяжелой. Сейчас идет зачистка западной и северной части города.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что следующая цель армии РФ в Донецкой области - Константиновка. Этот город россияне могут атаковать по трем направлениям