Покушение на Прилепина: суд избрал меру пресечения украинцу

Подозреваемый был отправлен в следственный изолятор.
В России осудили подозреваемого в подрыве автомобиля, в котором находился Захар Прилепин, бывший депутат российской Госдумы, пропагандист-писатель и муртад боевиков "ЛДНР".
Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что Семеновский райсуд Нижегородской области принял решение отправить подозреваемого в следственный изолятор.
"С учетом позиции прокуратуры... Пермякова... избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сообщили в российской Генпрокуратуре.
Александра Пермякова обвинили в совершении "теракта" (ст. 205 Уголовного кодекса РФ) и в "незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств" (ст. 222.1 УК).
Покушение на Прилепина: что известно
В субботу, 6 мая, вблизи города Нижний Новгород в России взорвался автомобиль, в котором находился российский пропагандист, писатель и украинофоб, член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин.
МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины украинофоба и пропагандиста Захара Прилепина.
Российский пропагандист Захар Прилепин впервые прокомментировал покушение на него.
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