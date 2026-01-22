Потери РФ растут безумными темпами: детали от Генштаба

Оккупанты / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины 22 января достигли 1 230 810 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1070 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.26 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 230 810 (+1 070) человек

танков — 11 596 (+9)

боевых бронированных машин — 23 943 (+5)

артиллерийских систем — 36 516 (+53)

РСЗО — 1 623 (+2)

средства ПВО — 1 282 (+3)

самолетов — 434

вертолетов — 347

БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 828 (+669)

крылатые ракеты — 4 190

корабли / катера — 28

подводные лодки — 2

автомобильная техника и автоцистерны — 75 416 (+178)

специальная техника — 4 049

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.