Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
519
Время на прочтение
1 мин

Потери РФ растут безумными темпами: детали от Генштаба

Россияне продолжают терять на фронте и живую силу, и технику.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Оккупанты

Оккупанты / © Associated Press

Потери российских оккупантов в войне против Украины 22 января достигли 1 230 810 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1070 оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 230 810 (+1 070) человек

  • танков — 11 596 (+9)

  • боевых бронированных машин — 23 943 (+5)

  • артиллерийских систем — 36 516 (+53)

  • РСЗО — 1 623 (+2)

  • средства ПВО — 1 282 (+3)

  • самолетов — 434

  • вертолетов — 347

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 828 (+669)

  • крылатые ракеты — 4 190

  • корабли / катера — 28

  • подводные лодки — 2

  • автомобильная техника и автоцистерны — 75 416 (+178)

  • специальная техника — 4 049

Ранее в Минобороны Великобритании сообщили, что Россия за прошлый год потеряла около 415 тысяч военных убитыми и ранеными. По сообщению, это незначительное уменьшение по сравнению с примерно 430 000 потерями, которые Россия понесла в 2024 году, что является самым высоким годовым показателем. Россия, вероятно, понесла примерно 1 213 000 потерь в целом.

Дата публикации
Количество просмотров
519
