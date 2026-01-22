Втрати РФ зростають шаленими темпами: деталі від Генштабу

Окупанти / © Associated Press

Втрати російських окупантів у війні проти України 22 січня сягнули 1 230 810 осіб. За минулу добу ЗСУ ліквідувати ще 1070 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 22.01.26 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1 230 810 (+1 070) осіб

танків — 11 596 (+9)

бойових броньованих машин — 23 943 (+5)

артилерійських систем — 36 516 (+53)

РСЗВ — 1 623 (+2)

засоби ППО — 1 282 (+3)

літаків — 434

гелікоптерів — 347

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 112 828 (+669)

крилаті ракети — 4 190

кораблі / катери — 28

підводні човни — 2

автомобільна техніка та автоцистерни — 75 416 (+178)

спеціальна техніка — 4 049

Раніше в Міноборони Великобританії повідомили, що Росія за минулий рік втратила близько 415 тисяч військових убитими та пораненими. За повідомленням, це незначне зменшення порівняно з приблизно 430 000 втрат, яких Росія зазнала 2024 року, що є найвищим річним показником. Росія, ймовірно, зазнала приблизно 1 213 000 втрат загалом.