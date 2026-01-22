Трамп планує в Давосі підписати угоду про створення "Ради миру": що відомо

Дональд Трамп / © Associated Press

У межах Всесвітнього економічного форуму, що проходить у Давосі, президент США Дональд Трамп має намір офіційно затвердити створення Ради миру. Урочиста церемонія підписання відповідних документів запланована на цей четвер, 22 січня.

Про це повідомляє ABC News.

Понад 20 держав уже погодилися долучитися до ініціативи Трампа, однак жоден із ключових європейських союзників США наразі не дав згоди, а деякі країни відмовилися від участі.

Спеціальний посланець Стів Віткофф заявив у середу, що запрошення було розіслано понад пів сотні світових лідерів, а погодилися взяти участь у новій структурі до 25 країн.

За даними агентства Reuters, яке посилається на високопосадовця Білого дому, долучитися до Ради миру виявили бажання близько 35 лідерів. Серед них — союзники США на Близькому Сході, зокрема Ізраїль, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Йорданія, Катар та Єгипет, а також члени НАТО Туреччина й Угорщина. Крім того, свою участь підтвердили Марокко, Пакистан, Індонезія, Косово, Узбекистан, Казахстан, Парагвай, В’єтнам, в також Вірменія й Азербайджан.

Франція, Норвегія та Швеція відмовилися від участі в Раді миру або висловили серйозні застереження. Німеччина, Велика Британія й Італія поки що не сформулювали чіткої позиції.

Росія також отримала запрошення, попри розв’язану нею війну проти України. За словами Путіна, «пропозиція насамперед стосується врегулювання на Близькому Сході та пошуку можливих шляхів розв’язання нагальних проблем палестинського народу й найгостріших проблем гуманітарної ситуації в секторі Гази».

Коментуючи склад майбутнього органу, Трамп заявив журналістам у Давосі: «Це найвеличніша рада, яка коли-небудь збиралася, і всі хочуть до неї потрапити. У ній є кілька суперечливих особистостей, але це люди, котрі виконують свою роботу. Це люди, які мають величезний вплив».

Повний список запрошених країн у Білому домі не оприлюднили. Також залишається незрозумілим, скільки держав підпишуть документи на церемонії в четвер.

Ідею створення Ради миру Трамп уперше озвучив у вересні минулого року, оголошуючи план припинення війни в Газі. Згодом він заявив, що мандат ініціативи буде розширено й на інші конфлікти у світі.

Згідно з проєктом статуту Трамп стане першим головою ради, а її завданням буде сприяння миру та врегулювання конфліктів у різних регіонах.

Документ передбачає, що держави-члени обійматимуть місця в Раді миру три роки, якщо не сплатять по 1 млрд доларів на фінансування її діяльності в обмін на постійне членство. Білий дім назвав склад виконавчого орану Ради, до якого увійшли держсекретар Марко Рубіо, спецпосланець Стів Віткофф, експрем’єр Британії Тоні Блер та зять президента США Джаред Кушнер.

У листопаді Рада Безпеки ООН надала Раді миру мандат до 2027 року — лише щодо ситуації в Газі. Резолюція передбачає, що цей орган виконуватиме перехідні адміністративні функції, координуватиме фінансування відбудови та зможе розгорнути тимчасові Міжнародні стабілізаційні сили, звітуючи Раді Безпеки кожні шість місяців.

Раніше Трамп пояснив, навіщо запросив Путіна до Ради миру. Президент США заявив, що ставка робиться на реальний вплив учасників, а не на їхню репутацію.