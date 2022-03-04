Пожар на Запорожской АЭС: энергоблоки сохраняют целостность

Пожар ликвидирован.

После пожара на Запорожской АЭС энергоблоки сохраняют целостность.

Об этом со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старук.

Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность. Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в трудоспособном состоянии.

Состояние энергоблоков:

Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.

Энергоблоки № 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок.

Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт. Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.

"Имеющиеся повреждения устройства реакторного отделения энергоблока № 1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Изменение радиационного состояния на текущее время не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В результате обстрелов площадки ЗАЭС возник пожар на территории станции. Ее удалось ликвидировать. Информация о погибших и травмированных отсутствует.