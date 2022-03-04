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Пожар на Запорожской АЭС: энергоблоки сохраняют целостность

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Пожар на Запорожской АЭС: энергоблоки сохраняют целостность

Википедия

Пожар ликвидирован.

После пожара на Запорожской АЭС энергоблоки сохраняют целостность.

Об этом со ссылкой на Государственную инспекцию ядерного регулирования сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старук.

Энергоблоки ЗАЭС сохраняют целостность. Системы и элементы, важные для безопасности АЭС, находятся в трудоспособном состоянии.

Состояние энергоблоков:

  • Энергоблок №1: планово-предупредительный ремонт.
  • Энергоблоки № 2, 3: отключены от сети и производится расхолодание ядерных установок.
  • Энергоблок №4: в работе, электрическая мощность 690 МВт. Энергоблоки № 5, 6: производится расхолодание ядерных установок.

"Имеющиеся повреждения устройства реакторного отделения энергоблока № 1, которые не влияют на безопасность энергоблока. Изменение радиационного состояния на текущее время не зафиксировано", — говорится в сообщении.

В результате обстрелов площадки ЗАЭС возник пожар на территории станции. Ее удалось ликвидировать. Информация о погибших и травмированных отсутствует.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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