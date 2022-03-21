Решится ли Беларусь напасть на Украину – белорусский оппозиционер Франтишек Вячорка

Последние 11 дипломатов в Беларуси выехали с территории Украины, так же поступила за день до нападения на Украину Россия. Такой поступок стал своеобразным международным сигналом, что страна может готовиться к войне. Действительно ли Беларусь готовится напасть на Украину, рассказал оппозиционер.

Не секрет, что войска собираются на границе, они находятся в ротации. Минимум пять тактических бригад, которые находятся там до недели, а затем сменяются новыми бригадами, но сказать, что идет какая-то повальная мобилизация или подготовка к наступлению на Украину — это не правда, потому что мы уже видели, что на прошлой неделе было несколько демаршей со стороны белорусских вооруженных сил. Мы тоже контактируем со многими офицерами, пересекшими границу с европейским союзом, потому что отказались выполнять приказы.

Если бы белорусское войско могло и хотело бы участвовать в провокации против братской Украины, это произошло бы две недели назад. Сейчас Путин давит, чтобы белорусские войска присоединились, заставить сделать это будет очень сложно, потому что настроения воевать нет. Беларусь – это не Россия. Нельзя найти ни одного адекватного человека, чиновника или адекватного политика, который бы поддерживал эту войну и хотел бы, чтобы Беларусь принимала в этом участие, ну может, кроме Лукашенко.

Что касается железнодорожного сообщения Украины и Беларуси, коорого уже нет. Пока никакие детали операции не раскрываются, но благодаря этому эшелоны с российской техникой, помощью, провиантом для российских оккупационных войск, которые есть на территории Украины, приходить не будут. К сожалению, так нельзя сделать с авиатранспортом, потому что каждые 5 минут с белорусских аэродромов вылетают российские самолеты и ракеты, но мы тоже с этим боремся.

Сейчас мы мобилизуем людей на антивоенное движение, в этом уже задействованы многие тысячи людей, однако пока это не массовые акции, а скорее саботаж. Люди, проживающие в таких городах, как Мазырь, Лунинец, Калинковичи и Гомель, где концентрируется российская техника, сейчас работают как партизаны, собирают всю информацию о запуске ракет и самолетов и передают это Украине.

Но это не единственные акции, многое делается сейчас, однако говорить об этом пока нельзя. В Беларуси идут превентивные массовые рейды КГБ по квартирам, они ищут наших партизан и арестуют просто массово, допрашивают по 10, 20, 30 человек. Но белорусы хорошие партизаны, у нас есть богатый опыт, и мы поможем Украине таким образом бороться с врагом.

Сам Лукашенко сейчас окружен лишь несколькими людьми, пропагандистами, среди которых руководитель администрации президента и тоже людьми в погонах, однако это не регулярное войско, а военные, обеспечивающие его личную безопасность, спецслужбы, которые преследуют оппонентов. Он сейчас, возможно, как и Путин сидит в бункере и очень боится. Можно ли его убедить? – не думаю. Может ли в Беларуси произойти переворот? — я думаю, что это гораздо вероятнее, чем в России. В России вы видите пропагандистское, имперское реваншистское безумие, которое происходит на стадионе. В Беларуси это невозможно. Даже среди чиновников, которые 20 лет работают возле Лукашенко, нет и не будет ничего подобного, Беларусь все годы независимости работала, чтобы не было войны.

Есть ли признаки какого-либо нападения – сейчас сказать сложно. Конечно, пропаганда работает массово, рассказывая, что Запад – враг, российские медиа активно работают, чтобы это безумие, которое вы видели на стадионе в Москве, появилось в Беларуси, но что войско мобилизуется для какой-то атаки — еще раньше времени говорить. Тем более, через пару недель начнется регулярный призыв. Это часть так называемых солдат сменяющихся срочников. У нас в войске около 40-45 тысяч, но из них только 10-15 тысяч боеспособных. Так они могут призвать еще несколько тысяч, но им предстоит уволить своих строчников, отслуживших год или полтора. Нужен ли этот призыв Лукашенко? – не нужен, потому что сейчас он очень боится мам – в Беларуси появился "Союз матерей", который борется против втягивания белорусов в эту войну.

Белорусский оппозиционер рассказал об угрозе нападения Беларуси на Украину

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