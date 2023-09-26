РФ атаковала беспилотниками Черкасскую область: есть попадание в объект инфраструктуры

Войска армии Российской Федерации ночью против вторника, 26 сентября, атаковали Черкасскую область беспилотниками. Произошли попадания в инфраструктурный объект.

Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Ночью враг атаковал нашу область "шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушных цели противника. Однако есть попадание в инфраструктурный объект", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. В настоящее время идет ликвидация последствий.

Напомним, в ряде регионов объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики и БПЛА. В Черкасской области сирены звучали с 00:20 до 04:03. ПС предупреждали об опасности в области, связанной с дронами.

Утром Воздушные силы отчитались о ночной атаке армии РФ. Отмечается, что Силы противовоздушной обороны уничтожили 26 дронов. В общей сложности враг выпустил 38 БпЛА.

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