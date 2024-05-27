РФ продолжает мощно атаковать на двух направлениях: главное со сводки Генштаба

С начала суток, 27 мая, на фронте произошло около 80 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 27 мая.

Наибольшая интенсивность сохраняется на Покровском и Харьковском направлениях. Также враг концентрирует удары под Часовым Яром.

Украинские военные на одном из направлений

Наступление РФ в Харьковской области

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений, при этом часть боев продолжаются уже длительное время. Россияне наносят авиационные удары на севере Харьковщины с применением управляемых авиабомб. В настоящее время враг нанес уже по меньшей мере 25 ударов КАБами. В частности, две такие авиабомбы применил по самому Харькову. Кроме того, новые удары КАБами потерпели Волчанск, Липцы и Старый Салтов.

Наступление РФ на севере Харьковской области на карте / Фото: Deepstatemap

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Общие потери противника с начала суток составляют уже 137 человек погибшими и ранеными и 18 единиц вооружений и военной техники. Уничтожен один танк окупантов, по четыре единицы авто и спецтехники. Повреждены две боевые бронемашины, два автомобиля, четыре артиллерийские системы.

На Купянском направлении войска РФ девять раз пытались прорвать наши оборонительные рубежи. И также понесли значительные потери – около десятка окупантов убиты, полсотни ранены. Среди уничтоженного вооружения захватчиков – современная станция радиоэлектронной борьбы "Серп-ВС5". Повреждены две российские пушки.

Наступление РФ на Донбассе

Три штурмовых действия врага произошли на Лиманском направлении. Здесь агрессор атаковал в районе населенного пункта Терны.

На Северском направлении количество штурмовых действий россиян возросло до шести, а на Краматорском – до восьми. Враг продолжает усиливать давление на Часов Яр и его окрестности. Воздушные удары получили Тарасовка и Дружба.

В районе Новый, что под Часовым Яром, противник с начала суток совершил уже пять штурмовых действий. Еще по одной атаке проводил на Клещиевке и Ивановском.

На Покровском направлении наши воины с начала суток отражали 21 атаку оккупантов. Россияне атакуют вблизи Новоалександровки, Калинового, Сокола, Уманского, Новоселовки Первой, Нетайловой. Ситуация напряженная. По населенным пунктам Сокол и Желенне работала вражеская авиация.

Покровское направление на карте / Фото: Deepstatemap

На Времивском направлении захватчики не прекращают попыток атаковать, применяя авиацию и КАБы. Вблизи населенных пунктов Старомайорское и Урожайное отражены девять штурмовых действий противника. По этим же селам враг наносил также удары с воздуха.

На Кураховском направлении наши воины отразили 8 атак противника.

На Ореховском направлении враг провел одну безрезультатную атаку в районе Роботиного.

Ореховское направление на карте / Фото: Deepstatemap

Ситуация на левом берегу Днепра

На Приднепровском направлении произошло уже пять боевых столкновений на плацдармах на левом берегу реки Днепр.

Ранее в Нацгвардии рассказали, что на подступах к Часовому Яру Донецкой области продолжаются интенсивные бои.

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