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Российская армия обстреливает Северодонецк: город остался без газа

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Российская армия обстреливает Северодонецк: город остался без газа

facebook.com/odalug

Обстрелы повредили жилые дома.

Российская армия не прекращает обстреливать Северодонецк в Луганской области: стреляют по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА.

© facebook.com/odalug
facebook.com/odalug

По его словам, в течение 3 марта Северодонецк страдал от российских обстрелов. Повреждены многоэтажки, некоторые из них требуют полного ремонта. В результате обстрелов пострадала и коммуникация. Город остался без газа. Специалисты работают над тем, чтобы отремонтировать участок.

© facebook.com/odalug
facebook.com/odalug
© facebook.com/odalug
facebook.com/odalug

Гайдай сообщил, что за прошедшие сутки погибли примерно семь жителей области. Кроме того, 13 человек были ранены. Среди них есть дети.

Сергей Гайдай проинформировал, что в течение суток также были обстреляны Боровское, Золотое-4, Лисичанск, Горное, Попасная, Сиротино, Житловка, Красная Поповка.

Повреждены 56 жилых домов, трансформаторные подстанции, взорван автомобильный мост.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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