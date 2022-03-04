Российская армия обстреливает Северодонецк: город остался без газа

Обстрелы повредили жилые дома.

Российская армия не прекращает обстреливать Северодонецк в Луганской области: стреляют по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА.

facebook.com/odalug

По его словам, в течение 3 марта Северодонецк страдал от российских обстрелов. Повреждены многоэтажки, некоторые из них требуют полного ремонта. В результате обстрелов пострадала и коммуникация. Город остался без газа. Специалисты работают над тем, чтобы отремонтировать участок.

facebook.com/odalug

facebook.com/odalug

Гайдай сообщил, что за прошедшие сутки погибли примерно семь жителей области. Кроме того, 13 человек были ранены. Среди них есть дети.

Сергей Гайдай проинформировал, что в течение суток также были обстреляны Боровское, Золотое-4, Лисичанск, Горное, Попасная, Сиротино, Житловка, Красная Поповка.

Повреждены 56 жилых домов, трансформаторные подстанции, взорван автомобильный мост.