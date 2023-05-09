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Шмыгаль рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Шмыгаль рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ

Премьер Украины Денис Шмигаль рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ / Фото: Associated Press

Шмыгаль подчеркнул, что Украина тщательно готовится к контрнаступлению.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что ВСУ начнут контрнаступление, когда для этого будет "удачное время".

Об этом украинский министр сказал для британского издания   Sky News.

"Мы начнем (контрнаступление — ред.) когда будет удачное время, когда оно будет полностью готово... мы начнем контрнаступление немедленно, когда наше военное и политическое руководство примет решение", — сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина тщательно готовится к контрнаступлению против российских войск, потому что спецоперация должна показать обществу и западным партнерам успех.

"Мы готовимся очень тщательно, потому что это очень важная операция, и мы понимаем, что мы должны продемонстрировать успех в этой операции нашему обществу, нашим партнерам, всему миру и нашему врагу", — добавил он.

Как может развиваться контрнаступление ВСУ

The Washington Post опубликовало статью, в которой спрогнозировал возможные сценарии наступления ВСУ. Так, авторы издания предполагают, что Украина может начать контрнаступление сразу на нескольких направлениях. Одна из ключевых целей – уничтожение сухопутного моста между Крымом и Россией.

В ГУР предупредили, что Россия готовится сорвать украинскую спецоперацию. Как сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов, для этого страна-агрессорка пытается накопить определенный запас ракет, чтобы нанести массированный обстрел.

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Дата публикации
Просмотры
2839
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