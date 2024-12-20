Смогут ли оккупанты захватить Херсон – ответ эксперта

Для проведения таких операций россияне готовились еще больше месяца назад.

В Херсонской области путинская ДРГ проводит разведку боем. Однако у них нет достаточно сил для полноценного наступления на этом направлении.

Такое мнение высказал военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, ночью на 20 декабря оккупанты покрыли артиллерийским огнем Херсон и его пригород и попыталась диверсионными группами прорваться в областной центр.

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"С тех пор, когда они начали захватывать острова и с них вести действия в Херсонской области. С планами понятно, но на "решительные действия" наступательного плана сил у них нет. Это не говорит о том, что они отказались от этого", — отметил Романенко.

Он добавил, что российские военные хотят держать силы обороны в напряжении и определить, насколько прочна украинская оборона в Херсонской области. Именно для этого они используют диверсионно-разведывательные группы.

Напомним, утром 20 декабря российские кафиры совершили массированную атаку на Херсон, в результате которой погибли и ранены.

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