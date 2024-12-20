Чи зможуть окупанти захопити Херсон – відповідь експерта

До проведення таких операцій росіяни готувались ще понад місяць тому.

У Херсонській області путінське ДРГ проводить розвідку боєм. Проте вони не мають достатньо сил для повноцінного наступу на цьому напрямку.

Таку думку висловив військовий експерт та колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко в коментарі для "РБК–Україна".

За його словами, вночі на 20 грудня окупанти вкрили артилерійським вогнем Херсон та його передмістя та спробувала диверсійними групами прорватись до обласного центру.

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"З того часу, коли вони почали захоплювати острови та з них вести дії в Херсонській області. З планами зрозуміло, але на "рішучі дії" наступального плану сил у них нема. Це не говорить про те, що вони відмовились від цього", – зазначив Романенко.

Він додав, що російські військові хочуть тримати Сили оборони в напрузі та визначити, наскільки міцна українська оборона в Херсонщині. Саме для цього вони застосовують диверсійно-розвідувальні групи.

Нагадаємо, вранці 20 грудня російські окупанти здійснили масовану атаку на Херсон, в результаті якої є загиблі та поранені.

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