Снова "труба": оккупанты полезли газопроводом на Сумщине, а десантники уничтожили десятки россиян (видео)

Реклама

Военные 71-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины сообщили об очередной попытке прорыва со стороны российских оккупантов с использованием нестандартной тактики.

© из соцсетей

По данным подразделения , противник пытался осуществить инфильтрацию через газовую трубу, а также провел маневр с применением легкой техники – квадроциклов и мотоциклов.

Однако благодаря слаженной работе украинских десантников и смежных подразделений вражеские действия были своевременно обнаружены и прекращены.

Реклама

В результате боя враг понес потери:

— ликвидировано 35 окупантов;

- ранено 17;

— уничтожены 3 мотоцикла и 4 квадроцикла.

В бригаде отметили, что подобные попытки прорыва уже неоднократно фиксировались, однако каждый раз завершаются провалом противника.

Напомним, ранее кафиры предприняли попытку пролезть на территорию Сумщины через любимую ими газовую трубу в районе населенного пункта Яблоновка. Эта попытка закончилась разгромом "трубочистов".