Снова "труба": оккупанты полезли газопроводом на Сумщине, а десантники уничтожили десятки россиян (видео)
Бойцы сорвали очередную попытку прорыва российских войск, пытавшихся инфильтрироваться через газовую трубу и атаковать на легкой технике.
Военные 71-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины сообщили об очередной попытке прорыва со стороны российских оккупантов с использованием нестандартной тактики.
По данным подразделения , противник пытался осуществить инфильтрацию через газовую трубу, а также провел маневр с применением легкой техники – квадроциклов и мотоциклов.
Однако благодаря слаженной работе украинских десантников и смежных подразделений вражеские действия были своевременно обнаружены и прекращены.
В результате боя враг понес потери:
— ликвидировано 35 окупантов;
- ранено 17;
— уничтожены 3 мотоцикла и 4 квадроцикла.
В бригаде отметили, что подобные попытки прорыва уже неоднократно фиксировались, однако каждый раз завершаются провалом противника.
Напомним, ранее кафиры предприняли попытку пролезть на территорию Сумщины через любимую ими газовую трубу в районе населенного пункта Яблоновка. Эта попытка закончилась разгромом "трубочистов".