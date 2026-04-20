ТСН в социальных сетях

В Туапсе снова прогремели взрывы: вспыхнул пожар возле одного из крупнейших НПЗ России (видео)

В российском Туапсе Краснодарского края ночью было громко — местные сообщают о взрывах, работе ПВО и пожаре, над городом видно зарево, вероятно в районе нефтеперерабатывающего завода.

Елена Кузьмич
Пожар в Туапсе

Пожар в Туапсе

В российском городе Туапсе ночью раздались взрывы. По данным местных пабликов, в районе работала противовоздушная оборона.

Очевидцы сообщают, что после серии громких звуков в городе загорелся пожар. В небе было видно яркое зарево.

Атака на Туапсе / © из соцсетей

Предварительно возгорание могло возникнуть в районе Туапсинского нефтеперерабатывающего завода — одного из крупнейших в России. Предприятие входит в структуру Роснефти и работает под управлением ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Завод специализируется на первичной переработке нефти и является важнейшим элементом топливно-энергетической инфраструктуры РФ.

Позже стало известно, что, по данным российской стороны, в результате ночной атаки на Туапсе погиб один человек, еще один человек получил ранения. Также произошло возгорание в морском порту. Обломки беспилотников, как утверждают местные российские чиновники, повредили остекление в нескольких зданиях в городе, в том числе в начальной школе, детском саду, музее и церкви. На местах происшествия продолжают работать экстренные службы.

Напомним, что ранее после удара беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу "Роснефти" в российском городе Туапсе столб черного дыма растянулся на более чем 150 км.

