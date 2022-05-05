Солдаты не такие: генерал США объяснил, почему провалился военный план России в Украине

Солдаты не такие: генерал США объяснил, почему провалился военный план России в Украине

Начальник штаба Сухопутных сил США генерал Джеймс МакКонвилл считает, что причиной провала военного плана РФ есть недостаточно подготовлены солдаты.

Он убежден, что Россия не была способна воплотить свой военный план в Украине с самого начала боевых действий. Также генерал отметил, что для выполнения подобного военного плана РФ нуждалась в значительно лучшей логистической системе.

Об этом Джеймс МакКонвилл заявил во время слушаний в Комитете Сената США по вооруженным силам по рассмотрению финансов на оборону на 2023 фискальный год и Программы обороны будущего, передает "Голос Америки".

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" План, который был в России — очень сложный. Для такого плана нужны очень натренированные и дисциплинированные солдаты. У них не было таких способностей. У них не было достаточно подготовленных солдат", — заявил Джеймс МакКонвилл.

Также генерал подчеркнул, что действия украинского руководства очень важны и правильные: "Со стороны Украины важно, что делает руководство. Премьер-министр Украины остался. Все в правительстве Украины остались, чтобы защищать страну".

"Возможно, у украинцев нет таких мощностей и способностей как в России, но у украинцев есть воля. Когда строишь сплоченную команду – это имеет значение. Это отличается от того, что мы видели в других местах" – добавляет генерал Джеймс МакКонвилл.

Напомним, ВСУ перешли к контрнаступлению на Харьковском и Изюмском направлениях. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время беседы с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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