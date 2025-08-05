Сырский назвал потери России с начала года

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский / © ТСН.ua

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Потери российской армии в войне против Украины с начала 2025 года достигли уже более 267 400 военных.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

«Благодаря слаженной и профессиональной боевой работе всех составляющих Сил обороны Украины потери врага в живой силе с начала года составили 267 460 человек. Каждый уничтоженный оккупант приближает справедливый мир для Украины», — говорится в заявлении главкома ВСУ.

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Он также выразил благодарность украинским защитникам и защитницам за мужество, стойкость и веру в победу.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, потери российских войск с начала полномасштабной войны и по состоянию на 5 августа достигают около 1 058 260 человек.

К слову, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что с начала 2025 года Россия потеряла на фронте более 112 тыс. бойцов, тогда как украинские потери достигали около 8000.