Сирський назвав втрати Росії від початку року

Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський / © ТСН.ua

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Втрати російської армії у війні проти України від початку 2025 року сягнули вже понад 267 400 військових.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

«Завдяки злагодженій і професійній бойовій роботі всіх складових Сил оборони України втрати ворога в живій силі з початку року склали 267 460 осіб. Кожен знищений окупант наближає справедливий мир для України», — йдеться у заяві головкома ЗСУ.

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Він також висловив подяку українським захисникам і захисницям за мужність, стійкість та віру в перемогу.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, втрати російських військ від початку повномасштабної війни і станом на 5 серпня сягають близько 1 058 260 осіб.

До слова, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що від початку 2025 року Росія втратила на фронті понад 112 тис. бійців, тоді як українські втрати сягали близько 8000.