Удары по территории России теряют эффективность: Берлинская назвала причину

Удары вглубь территории Российской Федерации теряют свою эффективность, поскольку при большем количестве применяемых для этого дронов количество поражений не растет.

Об этом говорила руководитель центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская в интервью на YouTube-канале OBOZ.UA.

По ее словам, враг изобрел и применяет контрмеры для противодействия таким дипстрайкам.

"Объясню очень простым языком. Если раньше вы могли десять дипстрайков запустить, и из них два не попадало, а восемь попадало, то сейчас вам нужно запустить, сто или двести, и из них будет попадать два или три. Потому что есть контрмеры. Ну и понятно, что дипстрайк — это очень недешевая история, дорогое удовольствие", - отметила Берлинская.

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По мнению эксперта, для решения этой проблемы нужна скоординированность, а также унификация и стандартизация.

В этом контексте Берлинская привела пример россиян, взявших иранские "Шахеды", стандартизировав их и вложивших в разработку очень много ресурса.

Что нужно изменить

"Нам бы тоже очень не помешало иметь какое-то определенное государственное видение, что нужно, в эту систему или несколько систем вкладывать максимальный ресурс, чтобы она срабатывала", — отметила руководитель центра поддержки аэроразведки.

Также, по словам Берлинской, нужно так же, как это делают россияне, заниматься изготовлением дешевых муляжей, перегружающих систему противовоздушной обороны.

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"Враг работает на нескольких уровнях одновременно. Они и локализацию производств делают, вот те же "Шахеды", и комплектующие завозят вагонами из Китая, чтобы производитель мог пойти в магазин и купить, как хлеб и молоко, а не ездить, как наши по всему миру, искать и терять месяцы на логистику", — пояснила.

При этом Мария Берлинская высоко оценила прорыв, который совершили украинские изобретатели и инженеры в сфере беспилотников.

"Это войдет когда-то в историю как украинское технологическое чудо, потому что ни одна страна так быстро не совершала такой рывок, чтобы фактически за три года почти с нуля построить отрасль", — подчеркнула она.

Напомним, в ночь на 19 марта неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу в городе Кропоткине Краснодарского края РФ.

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