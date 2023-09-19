Украина может добить Черноморский флот РФ: Жданов объяснил, почему ВСУ этого не делают

Мы можем оставить Россию без Черноморского флота, но у Украины сейчас другие приоритеты.

Украина располагает всем необходимым для того, чтобы Черноморский флот РФ отправился вслед за российским кораблем. Однако в Черном море есть ракетоносцы, представляющие большую угрозу для нас, именно они сейчас должны стать для ВСУ приоритетом.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube канале.

Да, можно уничтожить весь Черноморский флот РФ, это не проблема, особенно сейчас, и с каждым днем это становится все меньшей и меньшей проблемой, поскольку наши возможности растут. Мы можем уничтожить Черноморский флот», – говорит эксперт.

Что собой представляет Черноморский флот РФ

“Черноморский флот – это чуть более 100 различных боевых кораблей в составе флота, около 800 судов обеспечения, около десятка подлодок, но в строю на сегодня 5. Как правило, 1-2 лодки на ремонте, а другие в боевом составе. Но подлодки я включаю в боевые корабли. То есть, эти примерно 100 боевых кораблей — это и есть состав Черноморского флота”, — отметил Жданов.

“Пришли корабли из десантных флотов, корветы из Каспийской флотилии заходили в Черное море как носители ракет “Калибр”. Кстати, были повреждены и пошел один корвет обратно на Каспий», — сказал он.

Почему ВСУ не уничтожают Черноморский флот

После этого Жданов объяснил, почему мы не ставим перед собой цель стереть с лица земли российский флот в Черном море: “Здесь проблема вот в чем. Нас сегодня больше всего интересуют корабли, которые являются носителями ракет "Калибр" — это эсминцы, корветы и подводные лодки. Для нас важно их уничтожить прежде всего».

“Тогда мы можем вздохнуть более или менее спокойно, когда будем понимать, что в Черном море нет кораблей и подлодок, которые могут запускать ракеты “Калибр”. Для нас это очень важно. Потому что других носителей в Черном море нет, а их становится меньше», — рассказал эксперт.

Почему Россия никак не может восстановить утраченные морские суда

Пополнить количество ракетоносителей россияне не могут. Кстати, в комментариях по поводу Черноморского флота написали: Что вы говорите? В России полно судоремонтных заводов и судостроительных заводов, и все можно отремонтировать”. Так вот, я вам скажу, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину Турция закрыла Босфор для военных кораблей России в обоих направлениях”, — отметил Жданов.

“Сейчас около пяти носителей ракет “Калибр” находятся в Средиземном море в составе российской корабельной группировки, базирующейся на военно-морской базе в Сирии. Турция ни в коем случае не позволит стрелять через свою территорию "Калибрамы", здесь Россия ни на что не может надеяться", — добавил он.

"Также они не могут эти корабли завести в Черное море, потому что Турция не пускает их через Босфор, чтобы не увеличивать конфронтацию", — резюмировал эксперт.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украина может добить Черноморский флот РФ — и никакие "Калибры" не полетят!

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