Украина вернула тела 19 человек, погибших в плену

По словам Котенко, эти люди попали в российский плен и погибли уже там.

Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщил, что Украина смогла вернуть тела 19 человек, погибших в плену.

Об этом передает "Суспильне".

"Хочу такие досадные примеры привести, когда человек находится в плену, его допрашивают, мы видим (на видео — Ред.). И девятнадцать тел я привез, они погибли в плену. Еще четыре привезу в ближайшие дни. Это те, кто были в плену и там погибли. Это о том, что мы знаем, нам эти тела возвращают", – сказал Котенко.

Также он добавил, что тела погибших в плену украинцев россияне могут и не вернуть.

Когда именно и при каких обстоятельствах удалось вернуть тела погибших в плену украинцев, уполномоченный не уточнил. Так же он не уточнил, речь идет о гражданских или военных пленных.

Напомним, на апрель 2023 года в Украине считали пропавшими без вести более 7 тысяч военнослужащих.

23 июня сообщалось, что Украина вернула тела 51 погибшего воина.

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