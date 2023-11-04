Умеров обсудил с главой Пентагона одну из главных потребностей ВСУ

Министр отметил, что обсудил с американским коллегой последние события на фронте и состояние подготовки сил обороны.
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили одну из главных потребностей ВСУ –боеприпасы.
Об этом сообщил Умеров в Facebook.
"Еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Спасибо США и министру Остину за новый пакет военной помощи Украине", — отметил он.
Министр добавил, что обсудил с американским коллегой последние события на фронте и состояние подготовки сил обороны.
"Я отметил текущие потребности Украины: больше боеприпасов для наших воинов", — подчеркнул Умеров.
Напомним, США выделили Украине пакет военной помощи на 425 миллионов долларов.
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