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Умеров обсудил с главой Пентагона одну из главных потребностей ВСУ

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Умеров обсудил с главой Пентагона одну из главных потребностей ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров с главой Пентагона Ллойдом Остином / Фото: из соцсетей

Министр отметил, что обсудил с американским коллегой последние события на фронте и состояние подготовки сил обороны.

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Они обсудили одну из главных потребностей ВСУ –боеприпасы.

Об этом сообщил Умеров в Facebook.

"Еженедельный телефонный разговор с министром обороны США Ллойдом Остином. Спасибо США и министру Остину за новый пакет военной помощи Украине", — отметил он.

Министр добавил, что обсудил с американским коллегой последние события на фронте и состояние подготовки сил обороны.

"Я отметил текущие потребности Украины: больше боеприпасов для наших воинов", — подчеркнул Умеров.

Напомним, США выделили Украине пакет военной помощи на 425 миллионов долларов.

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