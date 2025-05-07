Успеет ли Россия дойти до Днепропетровщины до 9 мая. / © Getty Images

Реклама

Российские войска активизировали попытки прорыва на Новопавловском направлении, стремясь любой ценой успеть до 9 мая разместить флаг на административной границе Донбасса и Днепропетровщины. Впрочем, эти планы проваливаются.

Об этом сообщает пресс-служба тактической группы "Угледар".

С 30 апреля по 6 мая противник вдвое увеличил количество разведполётов над зоной ответственности ТГр "Угледар". Только за неделю оккупанты использовали 3710 FPV-дронов, из которых 664 — рекордное количество — были запущены 4 мая. В то же время 96% дронов наши воины обезвредили средствами РЭБ.

Реклама

Также вдвое возросла интенсивность штурмов - 428 атак по сравнению с 212 неделей ранее. Россияне атакуют пешими группами или на мотоциклах и багги - до 50 единиц в колонне.

Из-за огромных потерь противник вынужден бросать в бой непрофильных военных — делопроизводителей, саперов, оркестрантов, кинологов и даже артиллеристов.

Ранее сообщалось, что кафиры стремятся продемонстрировать хотя бы символическое продвижение до 9 мая, в частности выйти на административные границы области, чтобы "отчитываться о победах".