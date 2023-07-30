В Бахмуте – относительное затишье: военный рассказал о ситуации в городе

Боец связывает это затишье с активностью, которую ВСУ ведут на флангах Бахмута.

В самом городе Бахмут, за который бои продолжаются уже почти год, наблюдается внезапное затишье из-за активных действий ВСУ на флангах.

Об этом рассказал командир отделения аэроразведки 17-й отдельной танковой бригады Вячеслав Воробьев в эфире общенационального телемарафона.

Командир отделения аэроразведки 17-й отдельной танковой бригады Вячеслав Воробьев / Фото: скриншот с видео

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"Сегодня удивительно тихо… Я сейчас нахожусь на позициях и думаю, что во время нашего (с ведущей телемарафона. – Ред.) общения вы не услышите ни одного прихода", – говорит Воробьев.

Боец связывает это затишье с активностью, которую ВСУ ведут на флангах Бахмута. Особенно в Клещиевке и Андреевке.

"Именно там сейчас более активная часть работает, чем центр Бахмута", — отметил военнослужащий.

Боец добавил, что в самом Бахмуте активно действует украинская авиационная разведка, отрабатывающая цели, чтобы держать врага в напряжении и не дать сосредоточиться на флангах вблизи города.

Воробьев отметил, что очень много врагов прячется в самом Бахмуте. Поэтому "отработка" по оккупантам происходит круглосуточно.

Военный сообщил, что россияне действительно пытаются удержать Бахмут и не собираются отступать.

"Как бы мы по ним не работали, они не покидают Бахмут. Я думаю, это единственное свидетельство того, что они не идут из Бахмута, как бы мы их не поджимали по флангам. Они будут держаться до последнего и для нас это выгодно – будем обходить", – подытожил Вячеслав Воробьев.

Ранее в Минобороны рассказали, что военные ВСУ продвинулись на южном фланге у Бахмута. Вчера, 29 июля, президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции позиции Сил специальных операций ВСУ на Бахмутском направлении.

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