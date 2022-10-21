В Херсоне раздаются взрывы (видео)

Звуки взрывов могут раздаваться из-за ударов по Антоновскому мосту.
Во временно захваченном Херсоне были слышны взрывы вечером 21 октября. Вероятно, в городе сработала ПВО оккупантов.
Об этом пишут местные паблики.
Сообщается, что взрывы раздаются в районе Антоновского моста, неоднократно атакованного ВСУ. Вероятно, там был уничтожен российский самоходный ЗРК "Панцирь".
В Сети также сообщают, что в направлении моста отправились несколько "скорых" без мигалок.
В то же время российские захватчики заявляют о якобы шести ракетах, выпущенных украинскими войсками. Украинская сторона пока не подтверждала и не опровергала это.
Заметим, что ранее 21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины поразили понтонную переправу оккупантов под Антоновским мостом.
Что происходит в Херсоне
В районе Херсона российские войска под напором ВСУ пытаются перебазироваться с правого на левый берег Днепра, сообщили в ОК "Юг" 21 октября.
Вокруг российской армии в Херсоне затягивается петля, так что теперь перед ними стоит сложный выбор – остаться и попасть в окружение ВСУ или бежать. Об этом сказал вице-маршал авиации войск Британии в отставке Шон Белл.
Военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что российские войска окапываются в окрестностях Херсона, однако понимают ничтожность своих шансов удержаться на правом берегу Днепра.
Читайте также: