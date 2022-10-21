В Херсоне раздаются взрывы (видео)

Звуки взрывов могут раздаваться из-за ударов по Антоновскому мосту.

Во временно захваченном Херсоне были слышны взрывы вечером 21 октября. Вероятно, в городе сработала ПВО оккупантов.

Об этом пишут местные паблики.

Сообщается, что взрывы раздаются в районе Антоновского моста, неоднократно атакованного ВСУ. Вероятно, там был уничтожен российский самоходный ЗРК "Панцирь".

В Сети также сообщают, что в направлении моста отправились несколько "скорых" без мигалок.

В то же время российские захватчики заявляют о якобы шести ракетах, выпущенных украинскими войсками. Украинская сторона пока не подтверждала и не опровергала это.

Заметим, что ранее 21 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны Украины поразили понтонную переправу оккупантов под Антоновским мостом.

Что происходит в Херсоне

В районе Херсона российские войска под напором ВСУ пытаются перебазироваться с правого на левый берег Днепра, сообщили в ОК "Юг" 21 октября.

Вокруг российской армии в Херсоне затягивается петля, так что теперь перед ними стоит сложный выбор – остаться и попасть в окружение ВСУ или бежать. Об этом сказал вице-маршал авиации войск Британии в отставке Шон Белл.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщил, что российские войска окапываются в окрестностях Херсона, однако понимают ничтожность своих шансов удержаться на правом берегу Днепра.

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