У Херсоні лунають вибухи (відео)

Звуки вибухів можуть лунати через удари по Антонівському мосту.

У тимчасово захопленому Херсоні було чутно вибухи ввечері 21 жовтня. Ймовірно, у місті спрацювала ППО окупантів.

Про це пишуть місцеві пабліки.

Повідомляється, що вибухи лунають у районі Антонівського мосту, який неодноразово був атакований ЗСУ. Ймовірно, там був знищений російський самохідний ЗРК "Панцир".

У Мережі також повідомляють, що в напрямку мосту вирушили кілька "швидких" без мигалок.

Водночас російські загарбники заявляють про начебто шість ракет, випущених українськими військами. Українська сторона поки не підтверджувала і не спростовувала цього.

Зауважимо, що раніше 21 жовтня у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони України уразили понтонну переправу окупантів під Антонівським мостом.

Що відбувається в Херсоні

У районі Херсона російські війська під натиском ЗСУ намагаються перебазуватися з правого на лівий берег Дніпра, повідомили в ОК "Південь" 21 жовтня.

Навколо російської армії в Херсоні затягується петля, тож тепер перед ними стоїть складний вибір – залишитися і потрапити в оточення ЗСУ або тікати. Про це сказав віцемаршал авіації військ Британії у відставці Шон Белл.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомив, що російські війська окопуються в околицях Херсона, проте розуміють мізерність своїх шансів утриматися на правому березі Дніпра.

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