В ходе операции в Белгородской области РФ была собрана ценная информация для разведки — ГУР

Андрей Юсов отметил, что силы сопротивления действуют как в приграничных селах России, так и в столичном регионе страны-агрессора.

В ходе операции в Белгородской области была собрана важная информация для украинской разведки.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает пресс-служба ГУР.

В настоящее время задачей российских партизан является освобождение государства от режима Владимира Путина. Андрей Юсов подчеркнул, что силы сопротивления действуют как в приграничных селах России, так и в столичном регионе страны-агрессора.

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"Их задача сейчас, если мы говорим о Белгородщине, это освобождение этих земель от господства режима Путина, который для жителей этих территорий — представителей разных народов, разных национальностей — очевидно режимом внутренней оккупации. А если мы говорим о ряде народов, которые имеют высшее уровень определенного политического сознания, это даже не внутренняя оккупация, это, собственно, прямая внешняя оккупация — например, если мы говорим о народах Кавказа или Татарстан", — цитирует Юсова прессслужба ГУР.

Представитель разведки предупредил, что украинцам не стоит переоценивать реакцию Кремля на операцию "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" в Белгородской области в контексте ситуации на фронте. Однако, по его словам, российское руководство вынуждено в ответ на события в регионе перегруппировать свои войска. Прорыв добровольцев через границу Юсов назвал безусловным результатом полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

"Географические и политические названия территорий могут меняться. Территория, которая называется "Российская Федерация" — в нее входят разные исторические земли, которые в разные этапы по-разному назывались. Поэтому сегодня это название такое, дальше — будем видеть", — подчеркнул он. .

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Представитель военной разведки добавил, что в результате операции в Белгородской области была собрана ценная для украинской военной разведки информация, которая, по понятным причинам, не будет разглашаться. Однако часть этих данных, которые он кратко охарактеризовал как "король голый", получил весь мир. Как пояснил Юсов, речь идет об истощении силового аппарата Путина и уязвимости России к внутренним ударам.

Напомним, 22 мая в Белгородскую область вошли добровольцы легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Своей целью они назвали создание демилитаризованной зоны вдоль российско-украинской границы и освобождение РФ от путинского режима.

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