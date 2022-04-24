В Мариуполе враг сбрасывает бомбы: "Азов" рассказал о ситуации в городе сегодня

Обращение от заместителя командира полка "Азов" капитана Святослава Паламара, друга Калины, по ситуации в Мариуполе.
Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь записал обращение в мировое сообщество.
Он призвал весь цивилизованный мир сделать все, чтобы военные, совершившие сверхчеловеческий подвиг в заброшенном городе, могли рассказать все своим родным, прийти на могилы к своим собратьям.
"Сегодня Великий День, и даже несмотря на это враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, гребит корабельная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать. (...) Но помните: в это время, когда вы бросаете пасхальные картинки и наслаждаетесь перемирием, в Мариуполе враг сбрасывает бомбы на головы ни в чем не повинных детей", — сказал Паламарь.
‼️Обращение от заместителя командира полка «Азов» капитана Святослава Паламара, друга Калины, по поводу ситуации в Мариуполе сегодня pic.twitter.com/eIqQUA4X72— АЗОВ (@Polk_Azov) April 24, 2022
Напомним, у Зеленского нашли способ освободить людей из Мариуполя. Михаил Подоляк объяснил механизм .
Читайте также:
- Гарантии безопасности от нападения России: какие документы готовы подписать в Офисе президента
- "Нужно сегодня, уже и много": в ОП рассказали, когда у Украины будет достаточно оружия для отпора врагу
- Освобождение заложников из Мариуполя: в Офисе президента рассказали о вариантах эвакуации бойцов "Азова"