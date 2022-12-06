В Мелитополе произошел взрыв около подъезда коллаборанта – Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе во вторник утром раздался мощный взрыв.

Во вторник утром, 6 декабря, во временно оккупированном Мелитополе произошел взрыв у подъезда коллаборанта Николая Волыка.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Отмечается, что до полномасштабного вторжения России в Украину Волык возглавлял местное звено социалистической партии и был депутатом Мелитопольского районного совета. А после оккупации города стал активным приспешником местных гауляйтеров.

"В 6 утра было громко около подъезда предателя. На место взрыва сразу же приехали скорые. Вероятно "русский мир" отвернулся от коллаборанта. Уточняем информацию, насколько сильно поджарился", — говорится в сообщении мэра.

Ситуация в Мелитополе

По данным Генштаба, оккупанты выводят отдельные подразделения из Запорожской области и готовят эвакуацию коллаборантов.

2 декабря ВСУ нанесли удар по российским оккупантам неподалеку от села Терпение в Мелитопольском районе, в результате чего враг понес потери.

Русские организовали застенки и места несвободы в Мелитополе. Похищенных горожан и обитателей района держат в гаражах и помещениях бессчетных комендатур и милиции.

Они также ищут в городе партизан и объявили за них вознаграждение – 500 тысяч рублей.

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