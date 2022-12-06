У Мелітополі стався вибух біля під’їзду колаборанта – Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі у вівторок вранці пролунав потужний вибух.

У вівторок зранку, 6 грудня, у тимчасово окупованому Мелітополі стався вибух біля під’їзду колаборанта Миколи Волика.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Волик очолював місцеву ланку соціалістичної партії і був депутатом Мелітопольської районної ради. А після окупації міста став активним поплічником місцевих гауляйтерів.

"О 6 ранку було гучно біля під’їзду зрадника. На місце вибуху одразу ж приїхали швидкі. Вірогідно "рускій мір" відвернувся від колаборанта. Уточнюємо інформацію наскільки сильно підсмажився", - йдеться у повідомленні мера.

Ситуація у Мелітополі

За даними Генштабу, окупанти виводять окремі підрозділи із Запорізької області та готують евакуацію колаборантів.

2 грудня ЗСУ завдали удару по російських окупантах неподалік від села Терпіння в Мелітопольському районі, внаслідок чого ворог зазнав втрат.

Росіяни організували катівні і місця несвободи в Мелітополі. Викрадених містян і жителів району тримають в гаражах та приміщеннях численних комендатур і поліції.

Вони також шукають у місті партизанів та оголосили за них винагороду – 500 тисяч рублів.

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