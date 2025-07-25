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В ВСУ расследуют притязания к военной: что говорит командование
В Вооруженных силах Украины начали служебное расследование после публичного заявления военнослужащего.
В Вооруженных силах Украины начали служебное расследование по заявлению военной Елизаветы Марцинюк о домогательствах со стороны побратима в части А5001.
Об этом сообщили в ответе на запрос, направленный редакцией УП. Жизнь» в командование Сухопутных войск.
Там подчеркнули: в случае подтверждения факта нарушения законодательства виновные лица будут привлечены к ответственности.
Командование заявляет, что соблюдает политику нулевой толерантности к любым нарушениям со стороны военнослужащих. Расследование находится на особом контроле.
«Только окончательное решение позволит оценить все обстоятельства, установить условия, которые могли способствовать правонарушению и определить степень вины причастных», — отметили в ответе.
Также представители Сухопутных войск призвали общественность воздержаться от преждевременных выводов до завершения расследования.
Напомним, ранее военнослужащая Елизавета Марцинюк, командир отделения взвода разведки и управления боевыми беспилотными системами с позывным «Мавка», рассказала о неоднократных случаях притязаний, которые случались во время ее службы.
По словам защитницы, ночью ей пришлось убегать от очередного побратима, который в самом белье проник в ее комнату и кровать, не реагируя на отказ.
Она отметила, что смогла избежать изнасилования, но эта ситуация не обошлась для нее без последствий.