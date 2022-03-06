Вблизи Винницы под обстрел РФ попали люди, эвакуированные из Волновахи

Вблизи Винницы под обстрел РФ попали люди, эвакуированные из Волновахи

Речь идет об около 400 человек.

Под обстрел вблизи Винницы попали жители Волновахи, которых ждали на Волыни.

Об этом сообщил председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

По его словам, речь идет об около 400 человек из Волновахи и близлежащих территориях.

Погуляйко подчеркнул, что организованная безопасная транспортировка по железной дороге сорвана. Эвакуированные украинцы группами будут добираться в Волынскую область.