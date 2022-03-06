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Вблизи Винницы под обстрел РФ попали люди, эвакуированные из Волновахи

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Вблизи Винницы под обстрел РФ попали люди, эвакуированные из Волновахи

обстрел винницы

Речь идет об около 400 человек.

Под обстрел вблизи Винницы попали жители Волновахи, которых ждали на Волыни.

Об этом сообщил председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

По его словам, речь идет об около 400 человек из Волновахи и близлежащих территориях.

Погуляйко подчеркнул, что организованная безопасная транспортировка по железной дороге сорвана. Эвакуированные украинцы группами будут добираться в Волынскую область.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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