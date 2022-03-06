Поблизу Вінниці під обстріл РФ потрапили люди, яких евакуювали з Волновахи

Поблизу Вінниці під обстріл РФ потрапили люди, яких евакуювали з Волновахи

Йдеться про близько 400 осіб.

Під обстріл поблизу Вінниці потрапили мешканці Волновахи, яких чекали на Волині.

Про це повідомив голова Волинська ОДА Юрій Погуляйко.

За його словами, йдеться про близько 400 осіб з Волновахи та прилеглих територій.

Погуляйко наголосив, що організоване безпечне транспортування залізницею зірвано. Евакуйовані українці групами добиратимуться до Волинської області.