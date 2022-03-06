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Поблизу Вінниці під обстріл РФ потрапили люди, яких евакуювали з Волновахи

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Поблизу Вінниці під обстріл РФ потрапили люди, яких евакуювали з Волновахи

обстріл вінниці

Йдеться про близько 400 осіб.

Під обстріл поблизу Вінниці потрапили мешканці Волновахи, яких чекали на Волині.

Про це повідомив голова Волинська ОДА Юрій Погуляйко.

За його словами, йдеться про близько 400 осіб з Волновахи та прилеглих територій.

Погуляйко наголосив, що організоване безпечне транспортування залізницею зірвано. Евакуйовані українці групами добиратимуться до Волинської області.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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