"Возродить Мариуполь в ближайшее время нереально" — горсовет

Оккупанты полностью уничтожили город Мариуполь. Чтобы отстроить его – нужно время и ресурсы.

Пока российские захватчики, установившие контроль в Мариуполе, не могут ничего сделать и даже не понимают, что делать дальше.

Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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“Возродить Мариуполь в ближайшее время невозможно. Если даже абстрагироваться от того, что городом сейчас управляют изверги... Например, за жилищное хозяйство сейчас отвечает бывший тамада и мы понимаем, что так и происходит. Даже если предположить, что там появятся сейчас специалисты и там появится ресурс на восстановление города, то наладить нормальную жизнь там меньше, чем через два года в принципе невозможно. Сейчас они пытаются сделать вид улучшения, но лето очень быстро пройдет, потом наступит осень, холод, отопительный сезон... Газа в городе нет и его невозможно восстановить, его нужно прокладывать заново, то есть ни одна котельная не заработает. И осенью город будет иметь проблемы с отоплением. Восстановить город можно при отсутствии боевых действий, но на это нужно иметь план, специалистов, ресурсы и время. Ничего из этого у оккупационных властей нет. Все это обман людей, поэтому мариупольцы должны уехать из города, и мы будем добиваться эвакуации”, — сказал он.

Ранее стало известно, что в уничтоженном россиянами Мариуполе возможно массовое распространение инфекционных заболеваний, из-за которых погибнет более 10 тысяч человек. По прогнозам ученых, в городе может произойти вспышка дизентерии, холеры или даже чумы.

Мариупольцев массово доставляют в фильтрационные лагеря России, депортируют, местных выдают кадыровцам. Россияне издеваются над горожанами как только могут.

Как спасенные из оккупации мариупольцы начинают жизнь сначала

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