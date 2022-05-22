"Відродити Маріуполь найближчим часом нереально" - міськрада

Окупанти повністю знищили місто Маріуполь. Щоб відбудувати його - потрібен час і ресурси.

Наразі російські загарбники, які встановили контроль у Маріуполі, не можуть нічого зробити і навіть не розуміють, що робити далі.

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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“Відродити Маріуполь найближчим часом нереально. Якщо навіть абстрагуватися від того, що містом зараз керують нелюди... Наприклад, за житлове господарство зараз відповідає колишній тамада і ми розуміємо, що воно так і відбувається. Навіть, якщо припустити, що там з'являться зараз спеціалісти і там з'явиться ресурс на відновлення міста, то налагодити нормальне життя там менше, ніж за два роки в принципі не можливо. Зараз вони намагаються зробити вигляд покращення, але літо дуже швидко промене, потім настане осінь, холода, опалювальний сезон... Газу в місті немає і його неможливо поновити, його треба прокладати заново, тобто жодна котельня не запрацює. І восени місто буде мати проблеми з опаленням. Відновити місто можна за відсутності бойових дій, але на це треба мати план, спеціалістів, ресурси та час. Нічого з цього в окупаційної влади немає. Все це обман людей, тому маріупольці мають їхати з міста і ми будемо добиватися евакуації”, - сказав він.

Раніше стало відомо, що у знищеному росіянами Маріуполі можливе масове поширення інфекційних хвороб, через які загине понад 10 тисяч людей. За прогнозами науковців, у місті може статися спалах дизентерії, холери або і навіть чуми.

Маріупольців масово доправляють до фільтраційних таборів Росії, депортують, місцевих видають кадирівцям. Росіяни знущаються з містян як лише можуть.

Як врятовані із окупації маріупольці починають життя спочатку

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