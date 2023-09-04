Враг атакует Одесщину ударными беспилотниками

Также в ряде регионов раздалась воздушная тревога из-за угрозы ракетных обстрелов.

В ряде регионов Украины в ночь на 4 dthtcyz раздалась воздушная тревога из-за угрозы враждебных данных БПЛА и ракетных обстрелов.

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Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил.

Военные предупреждают об угрозе применения вражеских беспилотников в Одесской области. Особая опасность для Измаильского района.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Измаильского района из-за вражеских БПЛА находиться в безопасных местах и не покидать укрытия.

Кроме того, и в некоторых регионах юга и востока объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения ракетного вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 сентября Воздушные силы Вооруженных сил Украины заявили о запусках российских беспилотников.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия нанесла удар по Одесской области. Целью была припортовая инфраструктура. На месте удара возник пожар.

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