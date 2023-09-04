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Ворог атакує Одещину ударними безпілотниками

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Ворог атакує Одещину ударними безпілотниками

Безпілотник Shahed

Також у низці регіонів пролунала повітряна тривога через загрозу ракетного обстрілу.

У низці регіонів Україні в ніч на 4 dthtcyz пролунала повітряна тривога через загрозу ворожих уданих БпЛА та ракетного обстрілу.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.

Військові попереджають про загрозу застосування ворожих безпілотників в Одеські області. Особлива небезпека для Ізмаїльського району.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Ізмаїльського району через ворожі БПЛА перебувати у безпечних місцях та не залишати укриття.

Крім того, і деяких регіонах півдня та сходу оголошували повітряну тривогу через з загрозу застосування ракетного озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3 вересня Повітряні сили Збройних сил України заявили про запуски російських безпілотників.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія завдала удару по Одеській області. Ціллю була припортова інфраструктура. На місці удару виникла пожежа.

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Дата публікації
Перегляди
521
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