"Враг проникает в тылы": эксперт о смертельной тактике РФ под Покровском

Покровск

Реклама

Силы обороны смогли «разжать клещи» вражеской обстановки в районе Покровского «кармана», что позволило «перевести дыхание». Однако военный эксперт Владислав Селезнев предостерегает: говорить о настоящей стабилизации на этом участке рано, ведь у врага огромное численное преимущество 1:18.

Такое мнение он озвучил в интервью OBOZ.UA.

Эксперт опроверг тезисы о якобы снижении активности врага на этом направлении.

Реклама

«86 боевых столкновений за минувшие сутки именно на Покровском и Мирноградском направлениях, поэтому говорить о значительном уменьшении боевых действий я бы не рискнул», — отметил Селезнев.

В то же время, он подтвердил положительные новости: «То, что мы частично смогли расширить, разжать клещи оперативного окружения в районе Родинского и в населенном пункте Первое Мая… в определенной степени дает нам возможность перевести дыхание».

Однако, по его словам, говорить о полной стабилизации нельзя, поскольку враг продолжает накапливать ресурсы для последующих атак.

Бреши в обороне: почему враг просачивается

Селезнев объяснил, почему российским оккупантам удается использовать тактику инфильтрации (утечки) и бить по украинским тылам и логистике. Это комплексная проблема.

Реклама

Причина первая: нехватка личного состава. Поэтому между наблюдательными постами Сил обороны возникают «достаточно большие бреши».

Причина вторая: скрытость позиций. Чтобы не стать целью для КАБов и дронов, украинские подразделения вынуждены размещаться скрыто и не проявлять себя.

Причина третья: недостаточно минных полей. Эксперт предполагает, что «в свое время было создано недостаточное количество противопехотных и противоминных полей», или враг смог их уничтожить.

Причина четвёртая: тотальное преимущество. «В открытых источниках есть информация о том, что на приоритетных направлениях его преимущество может достигать соотношения: на одного украинца 14-18 российских военнослужащих», — подчеркнул Селезнев.

Эксперт добавил, что из-за доминирования дронов враг не может массированно использовать бронетехнику, поскольку «любой танк… будет превращен в горящий факел». Поэтому тактика инфильтрации и ударов по тылам остается основной.

Сложнейшей, по мнению Селезнева, остается ситуация для защитников Мирнограда. Боевые действия в самом городе не продолжаются, но существуют очень серьезные риски с обеспечением гарнизона.

«Низка военных экспертов считают, что нашим защитникам Мирнограда было бы неплохо в пределах маневренной обороны отойти от южных пригородов города и таким образом сократить линию фронта, тем самым уплотнив наши боевые рубежи», — отметил он.

Откуда у РФ деньги на 3 года войны

Эксперт объяснил, благодаря чему Россия способна вести непрерывное наступление более двух лет. Наибольший ресурс страна-агрессор получает за счет выручки от продаж зерна, нефти, газа, угля и удобрений.

Реклама

«Суммарно четыре региона нашей планеты — Китай, Индия, Турция и некоторые страны Европейского Союза — закупают эту продукцию у РФ на сумму 550 миллиардов долларов в год… Этих денег достаточно для того, чтобы по меньшей мере три года вести полномасштабную войну», — заявил Селезнев.

Он подытожил, что на фоне неэффективности мировых санкций наиболее действенными остаются «санкции» имени генерала Василия Малюка — удары Сил обороны по российской нефтепереработке и газодобыче.

Напомним, российская пропаганда активно распространяет фейки о якобы «победе» в Покровске, хотя бои там продолжаются уже больше года. Военный аналитик Иван Тимочко заявил, что ситуация в направлении Покровска — Мирнограда является частью провала большого наступления РФ 2024 года, ведь враг не достиг ни одной из стратегических целей.

По его словам, россияне планировали захватить Покровск через две недели, но «застряли» на месяцы, а прогресс ограничился локальными продвижениями. Тимочко считает, что затяжные бои стали ударом по российскому командованию и могут означать политическое «мероприятие карьеры Герасимова».