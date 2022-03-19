ВСУ ликвидировали заместителя командующего Черноморским флотом РФ

Капитан первого ранга, ранее бывший участником захватнической войны в Грузии, нашел свою смерть в Украине.

Заместитель командующего Черноморским флотом РФ капитан первого ранга Андрей Палий погиб во время войны, которую развязала Россия на территории Украины.

Об этом в своем блоге в соцсети сообщил президент консалтинговой группы "Содействие" Константин Царенко, который, очевидно, был хорошо знаком с погибшим оккупантом.

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Где и при каких обстоятельствах погиб заместитель командующего флотом, не сообщается. Автор сообщения лишь повторяет слова российской пропаганды о том, что оккупант "боролся в Украине с нацизмом", а также "экстремизмом НАТО". При этом он отмечает, что капитан Палий был "киевлянином".

Андрей Палий действительно в 1992 году окончил Киевское ВВМПУ по специальности социальный психолог, педагог. У него было украинское гражданство. После выпуска лейтенант Палий был назначен заместителем командира 4-й роты 2-го полка по воспитательной работе Национальной гвардии Украины в Киеве. В марте 1993 г. в связи с отказом принимать украинскую военную присягу он отбыл на Северный флот РФ. В августе – сентябре 2008 года участвовал в войне против Грузии.

Ликвидированный ВСУ оккупант был заместителем командующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 331-го гвардейского парашютно-десантного Костромского полка Сергея Сухарева и его заместителя Сергея Крылова. В 2014 году подразделения этого полка участвовали в войне на востоке Украины, а его командиры руководили обстрелом колонны украинских воинов под Иловайском в так называемом "зеленом коридоре".

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