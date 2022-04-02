ВСУ сбили новенький вертолет врага, он почти полностью уцелел

Вероятно, речь идет о российском Ка-52 "Аллигатор".
Бойцы сил обороны Украины сбили новенький российский вертолет. Отныне воздушное судно после ремонта может служить украинской армии.
Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.
"Историческое фото: воины Руху сопротивления ССО осматривают российский вертолет, сбитый бойцами Сил обороны Украины. На одного петуха рашистов стало меньше! Работаем!", — подписали сообщение.
Ранее сообщалось, что РФ изменила тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточила основную активность на востоке Украины.
Читайте также:
- Внеблоковый статус: Арахамия рассказал, что именно хотят вынести на референдум в Украине
- Страны-гаранты будут способствовать вступлению Украины в ЕС, Россия согласилась – Арестович о новом договоре безопасности
- Арестович объяснил, как страна-агрессорка попала в гаранты безопасности Украины и почему она не будет иметь вето