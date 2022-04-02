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ВСУ сбили новенький вертолет врага, он почти полностью уцелел

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ВСУ сбили новенький вертолет врага, он почти полностью уцелел

Facebook/Командование Сил специальных операций ВСУ

Вероятно, речь идет о российском Ка-52 "Аллигатор".

Бойцы сил обороны Украины сбили новенький российский вертолет. Отныне воздушное судно после ремонта может служить украинской армии.

Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Историческое фото: воины Руху сопротивления ССО осматривают российский вертолет, сбитый бойцами Сил обороны Украины. На одного петуха рашистов стало меньше! Работаем!", — подписали сообщение.

Ранее сообщалось, что РФ изменила тактику ведения боевых действий в небе и сосредоточила основную активность на востоке Украины.

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