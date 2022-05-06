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Взрывы в Днепре: над территорией области сбили российский беспилотник

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Взрывы в Днепре: над территорией области сбили российский беспилотник

Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

В Днепропетровской области 6 мая ВСУ сбили российский беспилотник.

Ранее жители Днепра сообщали, что во время воздушной тревоги в городе раздался взрыв.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"6 мая 12:39 Все хорошо. Наши военные сбили над Днепром беспилотник", — написал Резниченко.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области силы противовоздушной обороны Украины обезвредили российскую ракету, которой враг планировал нанести удар по инфраструктуре.

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