Взрывы в Днепре: над территорией области сбили российский беспилотник

В Днепропетровской области 6 мая ВСУ сбили российский беспилотник.
Ранее жители Днепра сообщали, что во время воздушной тревоги в городе раздался взрыв.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"6 мая 12:39 Все хорошо. Наши военные сбили над Днепром беспилотник", — написал Резниченко.
Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области силы противовоздушной обороны Украины обезвредили российскую ракету, которой враг планировал нанести удар по инфраструктуре.
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