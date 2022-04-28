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Взрывы в Херсоне и возле Одессы: пять главных новостей ночи 28 апреля

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Взрывы в Херсоне и возле Одессы: пять главных новостей ночи 28 апреля

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.

Пять главных новостей ночи 28 апреля:

  • Вечером в среду, 27 апреля, вблизи Одессы средства противовоздушной обороны ВСУ уничтожили вражеский БПЛА, проводивший разведку над морем. Читать дальше –>
  • В ночь на 28 апреля в центральной части оккупированного Херсона произошла серия взрывов. На месте падения украинской ракеты оперативно появились российские пропагандисты с телекамерами. Читать дальше –>
  • В Конгрессе США проголосовали за законопроект, предусматривающий направление в помощь Украине конфискованных активов подсанкционных лиц РФ. Читать дальше –>
  • В парламенте Канады единогласно проголосовали за то, чтобы признать военную агрессию России в Украине "геноцидом". В принятом документе говорится, что существуют "достаточные доказательства системных и массовых военных преступлений", совершенные российскими оккупантами. Читать дальше –>
  • В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины взяли в плен пятерых российских военнослужащих, которые теперь дают свидетельства о преступлениях своих командиров. Читать дальше –>

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