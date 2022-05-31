Зеленский назвал три города, которые сейчас находятся в эпицентре противостояния

По словам президента, ситуация на Донбасском направлении очень сложная.
Северодонецк, Лисичанск, Курахово сейчас в эпицентре противостояния.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 31 мая.
"Учитывая наличие в Северодонецке крупного химического производства, удары российской армии там, в частности, слепое авиабомбардирование, – это просто безумие. Но на 97-й день такой войны уже не удивляет, что для российских военных, для российских командиров, для российских солдат любое безумие – абсолютно приемлемо", — отметил он.
Зеленский добавил, что на Херсонском направлении ВСУ имеют определенные успехи, как и продвижение в Харьковской области. Вооруженные силы Украины сдерживают давление оккупантов в Запорожской области, ключевое направление – Гуляйполе и Орехов.
"В этой широкой картине надо видеть, что наши защитники и защитницы проявляют максимальную храбрость и остаются хозяевами фронтовой ситуации, несмотря на то, что у российской армии до сих пор значительное преимущество в технике и количестве", — подытожил президент.
Напомним, вечером 31 мая глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские войска контролируют большую часть Северодонецка, однако не смогли окружить группировку ВСУ.
Читайте также: