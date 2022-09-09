Зеленский ввел в действие санкции против 600 россиян

Санции введены против 606 человек, принадлежащих к господствующей верхушке Российской Федерации.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против высокопоставленных российских чиновников.

Об этом говорится в указе президента №637/2022.

Санкции введены против 606 человек, принадлежащих к господствующей верхушке Российской Федерации.

Ограничения наложены на 28 членов Совбеза России, 154 членов Совета федерации РФ, 424 депутатов Государственной думы.

Санкции, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Ограничения вводятся в 10 лет.

Напомним, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, план санкций против РФ выполнен на 70%, "но нужно добиваться большего и готовить соответствующие предложения".

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