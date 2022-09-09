Зеленський ввів у дію санкції проти 600 росіян

Санції введено проти 606 осіб, які належать до панівної верхівки Російської Федерації.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про нові санкції проти високопоставлених російських чиновників.

Про це йдеться в указі президента №637/2022.

Санкції введено проти 606 осіб, які належать до панівної верхівки Російської Федерації.

Обмеження накладені на 28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради федерації РФ, 424 депутатів Державної думи.

Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Обмеження вводяться на 10 років.

Нагадаємо, за словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, план санкцій проти РФ виконаний на 70%, "але потрібно добиватися більшого й готувати відповідні пропозиції".

Друг Путіна погрожує заблокувати антиросійські санкції

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