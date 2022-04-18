Жителей Луганщины просят эвакуироваться: откуда можно уехать 18 апреля

Эвакуация состоится из шести населённых пунктов Луганщины.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз обратился к жителям Луганской области с просьбой эвакуироваться из-за угрозы обстрелов оккупантами.

Об этом он сообщил в Telegram.

"В области не осталось ни одного безопасного места – эвакуируйтесь, мы еще можем вас спасти", — подчеркнул он.

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18 апреля эвакуацию будут проводить из Попасной, Рубежной, Горной громады, Северодонецка, Лисичанска. В этих населенных пунктах в случае прекращения огня будут открыты "гуманитарные коридоры".

"Будем эвакуировать в любом случае. Куда сможем добраться – заберем людей. Уж очень трудно выехать из Рубежного, Попасной, Горного. На сегодняшний день в области не осталось ни одного безопасного места. Если раньше часть жителей Луганщины чувствовала себя более или менее спокойно в некоторых районах Лисичанска и Северодонецка, то сейчас ситуация обострилась. Российские снаряды «накрывают» повсюду. Эвакуируйтесь, мы еще можем вас спасти. Не тяните до последнего, когда не останется ни одного безопасного выезда из области», — сообщил Гайдай.

Места сбора для эвакуации в понедельник, 18 апреля:

Северодонецк: проспект Химиков, 28;

Лисичанск: СТВ (РТИ), 40 лет Победы; ул. Сосюры, 324, ГСЧС;

Попасная: ул. Щербакова, 1-а;

Горное: ул. Гагарина, 13а;

Нижнее: Парковая, 13;

Рубежное: ул. Чехова, 11.

Напомним, оккупанты обстреляли город Кременная в Луганской области. В результате поцелен спорткомплекс "Олимп", который недавно был построен в рамках президентской программы "Большое строительство".

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