Водителям предлагают надевать "кольца нарушителей": кого будут контролировать

В Польше могут ввести «кольца нарушителей» для водителей, которым запрещено садиться за руль

Реклама

Польские власти ищут решение, которое позволило бы выявлять водителей, нарушающих судебные запреты на управление транспортными средствами. Среди наиболее радикальных идей — создание специальных электронных мониторинговых колец, которые бы показывали, что водитель сел за руль, несмотря на установленные ограничения. Эти меры призваны снизить количество нарушителей-рецидивистов на дорогах.

Об этом пишет inPoland.

Рецидивисты за рулем

В Польше существует большое количество людей, которые садятся за руль, несмотря на наложенные судом запреты. По данным полиции, более 40 000 человек получили запреты на управление транспортными средствами вместо реального тюремного заключения. Но нарушение судебного запрета карается лишением свободы на срок от трех месяцев до пяти лет.

Реклама

По данным Министерства юстиции, только в 2024 году суды наложили запрет на управление транспортными средствами на 13 084 водителей, а за первую половину 2025 года это количество достигло 7 601 дела.

«Кольцо» вместо тюрьмы

Министерство юстиции активно работает над решением, физически ограничивающим управление автомобилем для лиц, имеющих запрет. Изучается возможность создания специальных электронных колец мониторинга.

Такое устройство будет показывать, находится ли за рулем лицо, которому запрещено управлять автомобилем. Руководитель ведомства Вальдемар Журек подтвердил, что уже заказал исследования о возможности создания такого устройства, и отметил, что подобные приборы уже производятся в стране. Министр планирует встретиться с производителями, чтобы выяснить, можно ли будет надеть на руку кольцо, которое будет распознавать, сидит ли человек именно за рулем, а не на пассажирском сиденьи.

Журек отметил, что такое решение было бы выгодным, поскольку государству не пришлось бы платить за содержание такого лица в тюрьме.

Реклама

Камеры наблюдения и ограничения для автопроката

Пока электронные кольца остаются на уровне идеи, рассматривается еще одно решение, которое может быть внедрено быстрее: использование современных камер наблюдения.

Камеры позволят обнаруживать водителей с запретом управления благодаря распознаванию лиц и базе данных, связанной с Центральным реестром транспортных средств и водителей. Это обеспечит быструю видеофиксацию нарушений запрета.

Еще одной мерой может стать нововведение для компаний по прокату и лизингу автомобилей. Они будут обязаны проверять данные клиента в реестре, прежде чем передать ему автомобиль в пользование. Если окажется, что у клиента есть судебный запрет, ему откажут в предоставлении услуг.

Напомним, на дорогах Европы начали устанавливать новый предупредительный знак с кодом Р-33 - белый треугольник с красной каймой, черными полосами и изображением автомобиля. Его главная цель – предупредить водителей об опасности плохой видимости.